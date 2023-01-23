『PENNY skateboard(ペニースケートボード)PENNY BACKPACK SE25 BLACKOUT 4BBP1 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 03時 38分に出品され04月27日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PENNY skateboard(ペニースケートボード)PENNY BACKPACK SE25 BLACKOUT 4BBP1 ブラック
【商品説明】
・スケートボード用バックパック
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 37.50 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
614 入札履歴
終了
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