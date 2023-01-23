『PENNY skateboard(ペニースケートボード)PENNY BACKPACK SE25 BLACKOUT 4BBP1 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 03時 38分に出品され04月27日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PENNY skateboard(ペニースケートボード)PENNY BACKPACK SE25 BLACKOUT 4BBP1 ブラック



【商品説明】

・スケートボード用バックパック



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 37.50 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。