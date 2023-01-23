『[モズ] リュック バックパック ZZEI-05 メランジ生地 ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 18時 18分に出品され03月19日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,277円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

[モズ] リュック バックパック ZZEI-05 メランジ生地 ネイビー



JAN

4560226494671



型番





重量

1361



梱包サイズ(L×W×H)

434 × 336 × 88



商品仕様





商品説明

2種類のポリエステル生地を組み合わせた、コンビネーションのデザインが特徴のシリーズ「COMBI-ZZEI」のリュックサック。豊富な収納と使いやすく考えられた設計が魅力です。収納部はA4サイズに対応し、収納口が大きく開き荷物の出し入れがスムーズになっています。



配送方法

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商品カテゴリ 雑貨屋さん シューズ＆バッグ ファッション レディースファッション バッグ ショルダーバッグ

JANコード/ISBNコード 4560226494671

商品コード B079TP6454

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ [モズ]

リュック

バックパック

ZZEI-05

メランジ生地

ネイビー