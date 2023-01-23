『SONY 密閉型オンイヤーヘッドホン iPhone/iPod/iPad対応リモコン・マイク付 ゴールド MDR-ZX300IP/N【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 35分に出品され03月28日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,277円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SONY 密閉型オンイヤーヘッドホン iPhone/iPod/iPad対応リモコン・マイク付 ゴールド MDR-ZX300IP/N
【商品説明】
・サラウンド:非対応
・ノイズキャンセリング:非対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・リモコン機能:あり
・最大入力:1000 mW
・重量:120 g
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8277円
215 入札履歴
終了
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