『SONY 密閉型オンイヤーヘッドホン iPhone/iPod/iPad対応リモコン・マイク付 ゴールド MDR-ZX300IP/N【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 35分に出品され03月28日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,277円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SONY 密閉型オンイヤーヘッドホン iPhone/iPod/iPad対応リモコン・マイク付 ゴールド MDR-ZX300IP/N



【商品説明】

・サラウンド:非対応

・ノイズキャンセリング:非対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リモコン機能:あり

・最大入力:1000 mW

・重量:120 g



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 24.10 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。