『Alex and AniレディースクロスII EWBバングルブレスレット、拡張可能な Expandable【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 13時 13分に出品され03月25日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Alex and AniレディースクロスII EWBバングルブレスレット、拡張可能な Expandable



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 11.99 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ Alex

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AniレディースクロスII

EWBバングルブレスレット、拡張可能な

Expandable