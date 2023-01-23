『信楽焼陶器 傘立 トルコ青あじさい彫傘立 高さ46.0cm 7096-08【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 57分に出品され04月03日 09時 57分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
信楽焼陶器 傘立 トルコ青あじさい彫傘立 高さ46.0cm 7096-08
【商品説明】
・あじさいの彫と深い青釉がマッチし、美しい傘立です
・ご注文・ご入金後、窯元に在庫を確認し、発送いたします。
・サイズ：横幅21.5cm、高さ46.0cm
・大きさや形、削り、色合い、模様などは、焼成によって多少の差があります。
【サイズ】
高さ : 24.60 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 8.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8276円
855 入札履歴
終了
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