『信楽焼陶器 傘立 トルコ青あじさい彫傘立 高さ46.0cm 7096-08【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 57分に出品され04月03日 09時 57分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

信楽焼陶器 傘立 トルコ青あじさい彫傘立 高さ46.0cm 7096-08



【商品説明】

・あじさいの彫と深い青釉がマッチし、美しい傘立です

・ご注文・ご入金後、窯元に在庫を確認し、発送いたします。

・サイズ：横幅21.5cm、高さ46.0cm

・大きさや形、削り、色合い、模様などは、焼成によって多少の差があります。



【サイズ】

高さ : 24.60 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 8.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。