『ジェーピースタイル 犬用おやつ 和の究み 国産鶏ささみハード ひと口タイプ 50g×32個 (ケース販売)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 22時 41分に出品され04月02日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 50g×32個 4902162063823

・・Size:50g×32個

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11.0×3.0×21.0cm

・本体重量:0.05kg

・原産国:日本