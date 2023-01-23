『バーミンガム クラブ ショルダーバッグ ハーネス 59202 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 00時 24分に出品され04月19日 00時 24分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バーミンガム クラブ ショルダーバッグ ハーネス 59202 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， 手持ち
・タテ15cmxヨコ22cmxマチ6cm
・ポケットの数:4(外側2/内側2)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:360g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8276円
630 入札履歴
終了
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