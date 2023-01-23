『京セラ:京セラ 旋削用チップ PCD KPD001 TPMH080204NE KPD001 型式:TPMH080204NE KPD001【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 21分に出品され03月29日 07時 21分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー:京セラ

型式:TPMH080204NE KPD001



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