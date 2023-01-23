『京セラ:京セラ 旋削用チップ PCD KPD001 TPMH080204NE KPD001 型式:TPMH080204NE KPD001【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 21分に出品され03月29日 07時 21分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー:京セラ
型式:TPMH080204NE KPD001
出荷目安:3営業日以内
ＪＩＳフクロＮ（３ガタ ２シュ 規格(M4) 入数(2000) 【ＪＩＳ袋ナットシリーズ】
¥ 8302
Ｓタイプバインド 表面処理(ニッケル鍍金（装飾） ) 規格(3X4) 入数(6000) 【サンコ−タイト＋Ｓタイプバインドシリーズ】
¥ 8302
金網 タントレー株式会社 ステンレス亀甲金網 目開き:16mm #23 線径：0.5mm サイズ：910mm×2m
¥ 8299
六角ボルト（半ねじ（細目【90個】BT(ハン(B22(P1.5 14X40(ホソメ 標準(または鉄)/三価ホワイト
¥ 8299
（＋）ＵＮＣ（ＰＡＮ1/4-20X3/4 ステンレス 生地 【100本】
¥ 8288
（＋）皿小ねじ（全ねじ 8 X 50 黄銅 ニッケル 【100本】
¥ 8288
（＋）皿小ねじ（全ねじ 8 X 25 黄銅 生地 【200本】
¥ 8287
（＋）ナベ小ねじ（ねじ部５０ 5X165X50 鉄 クロメート 【200本】
¥ 8287
（＋）ＵＮＦ（ＰＡＮ【400個】ステン(+)UNF(PAN #10-32X1/2 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 8286
（＋）ＵＮＣ（トラス【500個】ステン(+)UNC(トラス #8-32X3/8 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 8285
（＋）ＵＮＣ（ＰＡＮ【500個】ステン(+)UNC(PAN #8-32X3/8 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 8285
国内調達品:両長ニップル 型式:SUS304VNiO1”1/2×940
¥ 8285
カナイ フリーダム鋼製火打 442-0080 10本 基礎 内装 構造金物 土台
¥ 8285
NTN:NTN F ニードルベアリング(円筒外輪)外径80mm幅35mm全長100mm KR80LLH 型式:KR80LLH
¥ 8283
（＋）トラス小ねじ 2.6 X 8 黄銅 生地 【3000本】
¥ 8282
（−）皿小ねじ 16X90(ゼン 鉄 三価ホワイト 【30本】
¥ 8282
ハンマーキャスター:ハンマー 特殊樹脂車輪 自在 150mm 型式:500BPS-HBN150
¥ 8281
ニッサ 鉄 ヘビーリンクチェイン IW48E 白 15m 『入数：1本』
¥ 8278
落札価格8275円
319 入札履歴
終了
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