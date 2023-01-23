ジャックバニー メンズ ロングパンツ (T/Cツイル・総柄刺繍) / ゴルフ / 262-2231815 010_ブラック 6 LL【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ジャックバニー メンズ ロングパンツ (T/Cツイル・総柄刺繍) / ゴルフ / 262-2231815 010_ブラック 6 LL



【商品説明】

・SIZE:4 ウエスト:82cm 股上:23.5cm わたり幅:30.5cm 股下:79cm 裾幅:15.5cm

・SIZE:5 ウエスト:87cm 股上:24cm わたり幅:32cm 股下:80cm 裾幅:15.5cm

・SIZE:6 ウエスト:91cm 股上:25cm わたり幅:32.5cm 股下:80cm 裾幅:16cm

・メイン素材: コットン97% ポリウレタン3% 刺しゅう糸 上糸 レーヨン100% 下糸 ポリエステル100%

・素材構成: コットン97% ポリウレタン3% 刺しゅう糸 上糸 レーヨン100% 下糸 ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 35.29 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。