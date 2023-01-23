『ジャックバニー メンズ ロングパンツ (T/Cツイル・総柄刺繍) / ゴルフ / 262-2231815 010_ブラック 6 LL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 16分に出品され03月28日 06時 16分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー メンズ ロングパンツ (T/Cツイル・総柄刺繍) / ゴルフ / 262-2231815 010_ブラック 6 LL
【商品説明】
・SIZE:4 ウエスト:82cm 股上:23.5cm わたり幅:30.5cm 股下:79cm 裾幅:15.5cm
・SIZE:5 ウエスト:87cm 股上:24cm わたり幅:32cm 股下:80cm 裾幅:15.5cm
・SIZE:6 ウエスト:91cm 股上:25cm わたり幅:32.5cm 股下:80cm 裾幅:16cm
・メイン素材: コットン97% ポリウレタン3% 刺しゅう糸 上糸 レーヨン100% 下糸 ポリエステル100%
・素材構成: コットン97% ポリウレタン3% 刺しゅう糸 上糸 レーヨン100% 下糸 ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 35.29 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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906 入札履歴
終了
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