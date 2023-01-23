『elitegrips(エリートグリップ) 1SPEED ホワイト 30.25inch 約435g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 13時 41分に出品され05月13日 13時 41分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スイングトレーニング「ワンスピード」ショートサイズモデル。家庭で、オフィスで、室内でも振れるショートサイズのワンスピードです。カラー:ホワイト(30.25inch/約435g)プロゴルファー倉本昌弘監修。練習使用方法DVD付ワンスピードはスイングのリズムを整えプレーヤーのポテンシャルを最大限に引き出す事が可能なゴルフスイング専用トレーニング器具です。
ダイヤゴルフ 電動式パターマット ダイヤオートパットHD TR-478 自動返球機能 静音 高密度人工芝(長さ約2.5mｘ幅約25cm) グリーン
¥ 8274
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ゴルフスイングトレーナー ゴルフ練習、高さ5段階調節、家庭用ゴルフクラブ練習シミュレーター、ポータブルゴルフスイング練習マット
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落札価格8275円
165 入札履歴
終了
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