『Horn Please by Recreational Vehicle BRASS & WOOD スタンドミラー (オーバル)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 57分に出品され03月15日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Horn Please by Recreational Vehicle BRASS & WOOD スタンドミラー (オーバル)
【商品説明】
・【サイズ】約W12×D10.5×H21cm
・【素材】真鍮、SHEESHAM WOOD
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 24.90 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8275円
804 入札履歴
終了
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