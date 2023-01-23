『魚釣三昧 二代目てんから源 300【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 11時 06分に出品され03月18日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

魚釣三昧 二代目てんから源 300



【商品説明】

・仕舞寸法:47cm/継数:8本/標準自重:69g

・使用ライン/テーパーライン&レベルライン

・使用材料/カーボン繊維90% ガラス繊維10% 使用樹脂/エポキシ樹脂

・先径:0.8mm /元径:11.3mm

・標準全長:3.0m 7.3調子

・部門名:メンズ



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 50.50 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。