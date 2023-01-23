『ソレアード 電気おかゆ鍋【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 10分に出品され04月25日 06時 10分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソレアード 電気おかゆ鍋



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・全がゆ、五分がゆがタイマーで簡単に作れます！なんと茶碗一杯分からでも美味しいおかゆの出来上がり汚れがつきにくいフッ素加工樹脂だから後片付けもラクラクサイズ約230×200×195mmコードの長さ：約1.4m重量約845g素材・材質ポリプロピレン、アルミ、フッ素樹脂加工仕様100V?201W【調理目安時間】ごはんから：25～35分お米から：40～50分付属品計量カップ、お玉製造国日本



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。