『NAGAOKA アルミニウムボディ ハイレゾ対応 イヤホン シルバー P609SV【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 18時 40分に出品され04月22日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NAGAOKA アルミニウムボディ ハイレゾ対応 イヤホン シルバー P609SV



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。