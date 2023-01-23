『ゆうパケット対応品パナソニック シャワーヘッド(スイッチ切替型サラサラシャワー用) CQ563B09Z【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 09時 57分に出品され04月28日 09時 57分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゆうパケット対応品パナソニック シャワーヘッド(スイッチ切替型サラサラシャワー用) CQ563B09Z



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 18.10 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。