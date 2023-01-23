『NOBUNAGA Labs ヘッドホン用バランス対応リケーブル 大千鳥(おおちどり) 4.4mm5極バランス/3.5mm4極バランス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 59分に出品され03月14日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NOBUNAGA Labs ヘッドホン用バランス対応リケーブル 大千鳥(おおちどり) 4.4mm5極バランス/3.5mm4極バランス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。