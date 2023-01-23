『男性社交ダンス衣装競技用ラテンダンスシャツメンズラテンシャツ男性用ダンスウェア練習着ラテンルンバ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 05時 37分に出品され03月27日 05時 37分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ セット内容 ]

シャツ

(記載のないアクセサリー、小物等は付属しません)



[ カラー ]

ホワイト/ブラック



[ 素材 ]

ポリエステル



[サイズ ]

M/L/XL/2XL



※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報 -詳細】を必ずご確認ください。



[ 送料 ]

1点 550円

2点目から1点毎に500円加算

(九州 -沖縄 -北海道 -離島は除く)



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