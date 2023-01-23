アッドルージュ ブラックフォーマル 喪服 夏用 礼服 レディース ワンピース 前開き ロング丈 冠婚葬祭 セレモニー t5253 23号AB【お歳暮】

商品情報

【商品名】

アッドルージュ ブラックフォーマル 喪服 夏用 礼服 レディース ワンピース 前開き ロング丈 冠婚葬祭 セレモニー t5253 23号AB



【商品説明】

・20代・30代・40代・50代・60代の幅広い年代を対象としたレディースブラックフォーマルスーツです。

・冠婚葬祭のマナーに沿った上品なブラックの着丈が選べるワンピースです。ご家庭の洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様。消臭・抗菌デオドラントネーム付き。葬式・通夜・告別式などの冠婚葬祭はもちろん、七五三・お宮参りなどフォーマルなシーンにも着用いただけます。すっきりして見える重ね着風ワンピースデザインとなっております。また、着丈はレギュラー、ロングの選べる2種類をご用意。前開きファスナータイプで、授乳にも対応できます。盛夏にはワンピースのみでの着用も可能です。



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。