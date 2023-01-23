『アッドルージュ ブラックフォーマル 喪服 夏用 礼服 レディース ワンピース 前開き ロング丈 冠婚葬祭 セレモニー t5253 23号AB【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 09時 07分に出品され03月10日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アッドルージュ ブラックフォーマル 喪服 夏用 礼服 レディース ワンピース 前開き ロング丈 冠婚葬祭 セレモニー t5253 23号AB
【商品説明】
・20代・30代・40代・50代・60代の幅広い年代を対象としたレディースブラックフォーマルスーツです。
・冠婚葬祭のマナーに沿った上品なブラックの着丈が選べるワンピースです。ご家庭の洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様。消臭・抗菌デオドラントネーム付き。葬式・通夜・告別式などの冠婚葬祭はもちろん、七五三・お宮参りなどフォーマルなシーンにも着用いただけます。すっきりして見える重ね着風ワンピースデザインとなっております。また、着丈はレギュラー、ロングの選べる2種類をご用意。前開きファスナータイプで、授乳にも対応できます。盛夏にはワンピースのみでの着用も可能です。
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8275円
449 入札履歴
終了
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