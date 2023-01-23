『10個セット サンワサプライ オーディオケーブル KM-A4-10K2 KM-A4-10K2X10【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 53分に出品され03月09日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 10個セット サンワサプライ オーディオケーブル KM-A4-10K2 KM-A4-10K2X10 【ジャンル・特徴】 RCAピンプラグ(赤白)のオーディオケーブル [ KM-A4-10K2X10 ]