『銀座まるかん めちゃ若 ９３粒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 13分に出品され03月25日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原材料名：ローヤルゼリー、馬プラセンタエキス末、乳酸菌乾燥原末、コウケイテンエキス末、コラーゲンペプチド、オリーブ葉末、ゼラチン、結晶セルロース、二酸化ケイ素、ビタミンＣ、カラメル色素 、内容量：52.73g （1粒の重量567ｍｇ（1粒の内容量470ｍｇ）×93粒）