『シート 器 機 座椅子 チェア 寝ながら 肩こり 腰こり 全身用 揉み玉 折り畳み可能 持ち運び便利 収納バッグあり【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 32分に出品され03月09日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シート 器 機 座椅子 チェア 寝ながら 肩こり 腰こり 全身用 揉み玉 折り畳み可能 持ち運び便利 収納バッグあり