介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／5L (27.0〜27.5cm) 茶【2025 カレンダーの人気アイテム】

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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足

介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／5L (27.0〜27.5cm) 茶



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【商品名】 介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／5L (27.0〜27.5cm) 茶 【ジャンル・特徴】 介護靴 介護シューズ リハビリシューズ リハビリ靴 【メーカー名】徳武産業 ・「こんな靴が欲しかった」その笑顔のために…あゆみ施設・院内用シリーズ。 ・足元からヘリンボンで紳士的に。 サイズ/LL:24.0〜24.5cm、3L:25.0〜25.5cm、4L:26.0〜26.5cm、5L:27.0〜27.5cm 重さ/約170g(片方3Lサイズ) 材質/表:綿100% 内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA樹脂) 生産国/中国 パーツオーダーシステム対応 抗菌加工、防臭加工、撥水加工 紳士用・・・続きは下へ