『介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／5L (27.0〜27.5cm) 茶【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 19時 18分に出品され04月10日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／5L (27.0〜27.5cm) 茶
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【商品名】 介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２ヘリンボン 3E 1037 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／5L (27.0〜27.5cm) 茶 【ジャンル・特徴】 介護靴 介護シューズ リハビリシューズ リハビリ靴 【メーカー名】徳武産業 ・「こんな靴が欲しかった」その笑顔のために…あゆみ施設・院内用シリーズ。 ・足元からヘリンボンで紳士的に。 サイズ/LL:24.0〜24.5cm、3L:25.0〜25.5cm、4L:26.0〜26.5cm、5L:27.0〜27.5cm 重さ/約170g(片方3Lサイズ) 材質/表:綿100% 内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA樹脂) 生産国/中国 パーツオーダーシステム対応 抗菌加工、防臭加工、撥水加工 紳士用・・・続きは下へ
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／3L (25.0〜25.5cm) 紺
¥ 8274
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／LL (24.0〜24.5cm) 紺
¥ 8274
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／L (23.0〜23.5cm) 紺
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／M (22.0〜22.5cm) 紺
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／S (21.0〜21.5cm) 紺
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／3L (25.0〜25.5cm) あずき
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／LL (24.0〜24.5cm) あずき
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／L (23.0〜23.5cm) あずき
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／M (22.0〜22.5cm) あずき
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／S (21.0〜21.5cm) あずき
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／3L (25.0〜25.5cm) ベージュ
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／LL (24.0〜24.5cm) ベージュ
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／L (23.0〜23.5cm) ベージュ
¥ 8274
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／M (22.0〜22.5cm) ベージュ
¥ 8274
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／S (21.0〜21.5cm) ベージュ
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／3L (25.0〜25.5cm) ピンク
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介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／LL (24.0〜24.5cm) ピンク
¥ 8274
介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 3E 1027 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／L (23.0〜23.5cm) ピンク
¥ 8274
落札価格8274円
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終了
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