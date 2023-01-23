『【ケース販売】 いいちこ シルエット 麦焼酎 25度 720ml(1ケース/12本入り)【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 06時 57分に出品され03月14日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ケース販売。1ケース/720ml×12本入り】
「下町のナポレオン」で親しまれている日本で一番売れている麦焼酎です。
厳選した大麦・大麦麹と天然の清冽な水だけで造り上げました。
深い香りと豊かなコクが冴える。
常圧蒸留原酒を使った、飲みごたえのある本格焼酎です。
お湯割り、水割り、オン・ザ・ロックで広がる大麦の味わいをお楽しみください。
関連商品に「いいちこ民陶くろびん」「いいちこフラスコボトル」「いいちこスペシャル」「いいちこスーパー」「いいちこシルエット」「いいちこ日田全麹」などがあります。
(1800ml=1.8L=一升瓶)
(900ml=五合瓶)
(720ml=四合瓶)
【大分県】
【iichiko/syoutyu】
ひむかの くろうま長期貯蔵（クロウマちょうき） 長期貯蔵むぎ焼酎 ２５度 ７２０ml ２ケース（１２本） 宮崎県高千穂町 神楽酒造
¥ 8273
宝酒造 寶 宝焼酎 本格焼酎 よかいち 麦 白麹仕込 25度 ペットボトル 4000ml 4L×4本 1ケース 麦よかいち 麦焼酎 宮崎
¥ 8273
芋焼酎 小鶴くろ 25度 720ml × 2ケース / 12本 焼酎 小正醸造
¥ 8271
お買い得 本格麦焼酎 飲み道楽 5Lペットボトル×4本
¥ 8271
黒霧島 芋 25° 1.8L×6本
¥ 8270
黒島美人 芋焼酎 鹿児島 長島研醸 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
小鶴黄麹 芋焼酎 鹿児島 小正醸造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
さつま無双 黒ラベル 芋焼酎 鹿児島 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
小鶴 くろ 芋焼酎 鹿児島 小正醸造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
小鹿 黒 芋焼酎 小鹿酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
薩摩富士 芋焼酎 鹿児島 濱田酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
さつま小鶴 芋焼酎 小正醸造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
さつま国分 芋焼酎 鹿児島 国分酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
鹿児島焼酎 小鹿 芋焼酎 小鹿酒造 25% 900ml 紙パック 12本セット
¥ 8270
西海の薫 芋焼酎 鹿児島 原口酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
白玉の露 芋焼酎 1800ｍｌ ６本セット
¥ 8268
本格米焼酎 肥後 時習館 25度 1800ml×6本 黄金比率ブレンド
¥ 8268
薩摩酒造 麦焼酎 琥珀の夢 25度 1.8L パック 1800ml×6本 ケース u-yu
¥ 8268
落札価格8274円
77 入札履歴
終了
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