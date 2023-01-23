『【ケース販売】 いいちこ シルエット 麦焼酎 25度 720ml(1ケース/12本入り)【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 06時 57分に出品され03月14日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ケース販売。1ケース/720ml×12本入り】

「下町のナポレオン」で親しまれている日本で一番売れている麦焼酎です。

厳選した大麦・大麦麹と天然の清冽な水だけで造り上げました。

深い香りと豊かなコクが冴える。

常圧蒸留原酒を使った、飲みごたえのある本格焼酎です。

お湯割り、水割り、オン・ザ・ロックで広がる大麦の味わいをお楽しみください。

関連商品に「いいちこ民陶くろびん」「いいちこフラスコボトル」「いいちこスペシャル」「いいちこスーパー」「いいちこシルエット」「いいちこ日田全麹」などがあります。

(1800ml=1.8L=一升瓶)

(900ml=五合瓶)

(720ml=四合瓶)

【大分県】

【iichiko/syoutyu】