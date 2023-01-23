Leotruny スーパーワイドつばバケットハット UPF50+ 防水 サンハット 釣り ハイキング キャンプ用 C04-アーミーグリ 平行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

・C04-アーミーグリーン Free Size

・完全な日焼け防止--ポリエステル生地はUPF 50の紫外線保護等級です。つば360度で全体的にシェードを形成します。 つばの下側は大きく、まぶしさを最小限に抑えます。

・涼しさを保つ - クラウンに沿ったメッシュは、頭を涼しく保つための通気を促進し、撥水仕上げが湿気を逃がす汗止めバンドを引き立てます。

・サイズ - 調節可能なサイズは頭囲22インチ~23 7/8インチ7-7 5/8にフィットします。つば広5.9インチ、正味重量0.12kg、高さ3.9インチ。

・調節可能なあご紐 - この通気キャップにはチンストラップが付いており、風が上がってもしっかりと固定されます。

・軽量 - つぶせる、浮くので、アウトドアの冒険がどこへでもこの帽子も使えます。 釣り人やアウトドア愛好家に包括的な日焼け止めを提供します。