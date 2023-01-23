『GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 X 31.875 93 TIL MCCRANK DECK SKATEBOARD [並行輸入品]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 14時 28分に出品され04月21日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタープレイヤーが勢揃いしている説明不要のビックカンパニー、GIRL(ガール)。ポップな世界観をもつデッキが世界中のスケーターから人気を集め、お馴染みの女子マークは今やブランドアイコンとして長年愛されいます。 リック・マクランクのシグネチャーデッキ！ サイズ:8.25" X 31.875"