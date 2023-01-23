『WOODPRO プランター台/花台棚板セット１段（エアコン室外機カバー対応）外寸：幅100cm×高さ78.7cm×奥行40cm DB（ダ?【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 10分に出品され03月18日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【室外機周りを より快適に】エアコン室外機の上部をカバーすれば、直射日光が当たらない分、室外機の温度上昇が軽減。それにより電力効率が良くなり、電気料金の節約につながります。 厚み2.7cmの国産杉で製作しているので、かなり丈夫。花台や屋外用テーブルとしても使えます。 作業台としてもちょうどよい高さなので、お花を寄せ植えしたりする際にも便利です。 この製品の内寸サイズは幅89.2cm×高さ73.3cm×奥行39cmです。室外機のサイズによっては入らない場合もありますので、室外機カバーとしてご利用の場合は、必ずこのサイズ内に収まるかどうか確認をお願いします。 サイズ １段：高さ787ミリ 重さ：約9kg
東洋石創 ガーデンコレクション プラントホルダー 3個セット（大・中・小） 86447
¥ 8271
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型３段タイプ 色はCB カフェブラウン WSF903-CB
¥ 8268
PATIKIL 19cm直径 ラウンド 戸棚下収納ラック ハンガーラック ハンギングバスケットラック 2個入り アイロン 鉢植え 植木鉢 手すり用 ホワイト
¥ 8268
ベランダガーデン アイアンアート 鉄 鉢棚 プランター台 プランター棚 フラワースタンド プランタースタンド 吊り下げ式 防雨シート付属 鉢植え
¥ 8268
山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3
¥ 8267
木製フラワースタンド FS-4B アサヒペン
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山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3
¥ 8263
フワラーラック ラック アーチ付フラワーラック フラワースタンド つる 花壇 日当たり アーチ ハンギング 蔦 ひな壇 デザインアーチ 階段 花台 3段
¥ 8260
フラワースタンド プランタースタンド 吊り下げ式 ベランダガーデン アイアンアート 鉄 鉢棚 プランター台 プランター棚 防雨シート付属 鉢植え
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プランタースタンド ガーデンラック150 カバー付き 4段 奥行き40cm ビニール温室 ビニールハウス フラワースタンド 園芸 ビニールハウス
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アイアンフェンス220 2枚組 YBIF-220-2P
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消毒台 消毒スタンド 消毒液スタンド 黄金比 フラワースタンド 天然木 完成品 花台 無垢材 北欧
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¥ 8260
フラワースタンド プランタースタンドガーデニング屋外棚花台ガーデンラック花瓶置き台花置台アイアン錆び?
¥ 8259
落札価格8274円
838 入札履歴
終了
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