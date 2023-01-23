『リサ・ラーソン LISA LARSON 花瓶 ドレス ワードローブ ピンク pink 1560407 Vases Dress フラワーベー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 04時 06分に出品され03月22日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リサ・ラーソン LISA LARSON 花瓶 ドレス ワードローブ ピンク pink 1560407 Vases Dress フラワーベー



【商品説明】

・カラー：ピンク

・サイズ：高さ17×幅10cm

・素材：陶器



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。