『コナラ 樹高0.8m前後 10.5cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 42分に出品され03月30日 09時 42分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 コナラ 樹高0.8m前後 10.5cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 こなら 小楢 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。