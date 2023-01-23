『mofua スウェット生地で作ったキルトラグ 190×240cm ナイスデイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 04分に出品され04月24日 00時 04分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ふだん着のスウェットが心地よいラグに

杢素材の柔らかく優しい肌触り。

掃除もしやすく洗濯もOK！

滑り止め付き。

素材

表地：ポリエステル85％、綿15％

中綿：ポリエステル100％

中綿重量：約1360g

裏地：ポリエステル100％(裏面滑り止め付き)

商品サイズ(cm)

キルトラグ(190×240)

梱包サイズ(重量)

51×58×15cm(3.74kg)

製造国

この商品は日本で企画し、中国で製造されたものです

販売

株式会社ナイスデイ

カラー

デニムブルー・ライトグレー

（検索用：ラグ カーペット 3畳 190×240cmラグ3畳 3畳ラグ 4571426678747 4571426678730）