『mofua スウェット生地で作ったキルトラグ 190×240cm ナイスデイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 04分に出品され04月24日 00時 04分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ふだん着のスウェットが心地よいラグに
杢素材の柔らかく優しい肌触り。
掃除もしやすく洗濯もOK！
滑り止め付き。
素材
表地：ポリエステル85％、綿15％
中綿：ポリエステル100％
中綿重量：約1360g
裏地：ポリエステル100％(裏面滑り止め付き)
商品サイズ(cm)
キルトラグ(190×240)
梱包サイズ(重量)
51×58×15cm(3.74kg)
製造国
この商品は日本で企画し、中国で製造されたものです
販売
株式会社ナイスデイ
カラー
デニムブルー・ライトグレー
（検索用：ラグ カーペット 3畳 190×240cmラグ3畳 3畳ラグ 4571426678747 4571426678730）
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落札価格8274円
537 入札履歴
終了
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