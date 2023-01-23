『サンダル メンズ レザー ブランド おしゃれ かかと 本革 軽量 春 夏 革 厚底 40代 50代にも好評 大きいサイズも多数【Men’s サンダル特集】商品情報から↓【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 44分に出品され03月30日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サンダル メンズ

サイズ （約 cm）

24cm(38インチ)

24.5cm(39インチ)

25cm(40インチ)

25.5cm(41インチ)

26cm(42インチ)

26.5cm(43インチ)

27cm(44インチ)



メイン素材：本革

ソール素材：合成ゴム



※上質な「本革」使用のハイスペックModel

※梱包：ボックスレスの「ECO配送」です。

※オシャレで爽やかなMensサボサンダル！



サイズ規格に関しまして

※普段ご試着される服とサイズ表を比較して下さい。



商品イメージに関しまして

※平置き実寸計測に付きまして若干の誤差がある場合がございます。

※撮影時の照明やPC設定・環境によるカラ―の差異がございます。



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