『サンダル メンズ レザー ブランド おしゃれ かかと 本革 軽量 春 夏 革 厚底 40代 50代にも好評 大きいサイズも多数【Men’s サンダル特集】商品情報から↓【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 44分に出品され03月30日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サンダル メンズ
サイズ （約 cm）
24cm(38インチ)
24.5cm(39インチ)
25cm(40インチ)
25.5cm(41インチ)
26cm(42インチ)
26.5cm(43インチ)
27cm(44インチ)
メイン素材：本革
ソール素材：合成ゴム
※上質な「本革」使用のハイスペックModel
※梱包：ボックスレスの「ECO配送」です。
※オシャレで爽やかなMensサボサンダル！
サイズ規格に関しまして
※普段ご試着される服とサイズ表を比較して下さい。
商品イメージに関しまして
※平置き実寸計測に付きまして若干の誤差がある場合がございます。
※撮影時の照明やPC設定・環境によるカラ―の差異がございます。
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落札価格8274円
738 入札履歴
終了
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