『コールマン エスリア 25 (ブラック)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 05時 51分に出品され05月11日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン エスリア 25 (ブラック)
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ:44 cmX ヨコ:30 cmX マチ:23 cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:880g
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 34.20 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8274円
880 入札履歴
終了
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