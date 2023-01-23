『ルクス 本革ビジネストートバッグ vinb-20c57n メンズ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 17時 11分に出品され04月02日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス 本革ビジネストートバッグ vinb-20c57n メンズ ブラック



【商品説明】

・ショルダー全長:52cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ29cmxヨコ34cmxマチ16cm

・ポケットの数:6(外側1/内側5)

・留め具の種類: ファスナー

・留め具の種類: マグネット

・表地: レザー

・重量:710g



【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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