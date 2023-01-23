『waku fimac 封筒型 ダウン シュラフ 寝袋 春 夏 秋 冬 用 ダウンシュラフ コンパクト 軽量 フェザー アウトドア レッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 39分に出品され03月07日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア 封筒型寝袋
【商品名】
waku fimac 封筒型 ダウン シュラフ 寝袋 春 夏 秋 冬 用 ダウンシュラフ コンパクト 軽量 フェザー アウトドア レッド
【商品説明】
・キャンプ レジャー 登山 ツーリング ナイロン 車中泊 防寒 防災
・サイズ：180×75cm 収納サイズ：33×18cm
・構造：封筒型 シーズン：
【サイズ】
高さ : 17.20 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
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落札価格8274円
361 入札履歴
終了
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