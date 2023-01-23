『waku fimac 封筒型 ダウン シュラフ 寝袋 春 夏 秋 冬 用 ダウンシュラフ コンパクト 軽量 フェザー アウトドア レッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 39分に出品され03月07日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア 封筒型寝袋

【商品名】

waku fimac 封筒型 ダウン シュラフ 寝袋 春 夏 秋 冬 用 ダウンシュラフ コンパクト 軽量 フェザー アウトドア レッド

【商品説明】

・キャンプ レジャー 登山 ツーリング ナイロン 車中泊 防寒 防災

・サイズ：180×75cm 収納サイズ：33×18cm

・構造：封筒型 シーズン：

【サイズ】

高さ : 17.20 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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