『ゴルフウェア レディース ゴルフ ドレス ワンピース 丈長め ゴルフ スカート かわいい おしゃれ 新作【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 16時 02分に出品され02月13日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品特徴】
適度にストレッチ性があるのでゴルフスイングなどのダイナミックな動きもスムーズ。
通気性の良い素材で涼しく快適ドライで機能的なゴルフドレス
ゴルフウェアはもちろん、カジュアルウェアやボウリング、テニス、バトミントン、スカッシュ等のスポーツにも最適。
【 商品スペック】
素 材: ポリエステル ポリウレタン
洗濯仕様: 手洗い可、ドライ可
対 象 : レディース
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落札価格8274円
458 入札履歴
終了
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