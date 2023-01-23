ゴルフウェア レディース ゴルフ ドレス ワンピース 丈長め ゴルフ スカート かわいい おしゃれ 新作【お歳暮】

商品情報

【商品特徴】

適度にストレッチ性があるのでゴルフスイングなどのダイナミックな動きもスムーズ。

通気性の良い素材で涼しく快適ドライで機能的なゴルフドレス

ゴルフウェアはもちろん、カジュアルウェアやボウリング、テニス、バトミントン、スカッシュ等のスポーツにも最適。



【 商品スペック】

素 材: ポリエステル ポリウレタン

洗濯仕様: 手洗い可、ドライ可

対 象 : レディース



【関連キーワード】

2021 フロントファスナー カーゴ ポケット アンダーパンツ インナーパンツ ストレッチ 着やせ 美脚 着やせ ストレッチ伸びる 台形 Aライン 20代 30代 40代 50代 60代 大人 女子 ゴルフ スタイル レディースゴルフウェア デルソル レディースゴルフウエア ゴルフウェア スポーティ アウトフィット 動きやすい ポケット マシュマロボディ 伸びる スカート カジュアル 上品