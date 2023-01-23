『母の日 プレゼント 送料無料 プール 大型プール ファミリープール 庭 ベランダ 水あそび キッズプール レジャープール 家庭用プール 子供用プール【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 15時 44分に出品され05月07日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品仕様

カラー：イエロー、グリーン、ピンク、ブルー

サイズ： 160cm三層 外寸:160*150*50 内寸：110*70注水高さ35cm

サイズ： 190cm三層 外寸:190*150*50 内寸：130*70注水高さ35cm

サイズ： 210cm三層 外寸:210*160*50 内寸：150*80注水高さ40cm

サイズ： 270cm三層 外寸:270*190*60 内寸：185*100注水高さ45cm

サイズ： 310cm三層 外寸:310*200*65 内寸：230*110注水高さ50cm

ポータブル空気充填、ワンタッチ空気充填、40+秒で成型

【注意事項】

モニターや光効果が異なるため、実際の色は画像とはわずかに異なる可能性がございます。

手動測定による偏差値の変更を許可してください。

お子様は必ず、監視者のもとで遊ばせてください。

弊店の商品は万が一商品が不具合などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

【１年間安心保証】

本体の製品保証期間はご購入日より2ヶ月です。