アプリ非対応スマートネットワークカメラPtzモバイルパワー360オブジェクト顔追跡家庭 携帯電話ホルダー【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

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商品説明

K9インテリジェントトラッキングPTZ:

360度回転三脚ライブスマートK9AIフォローアップスタンドパンチルトモニタースタンドカメラ、写真撮影に適したVlogライブビデオ録画パンチルト。

item:

r>パラメータ:

製品:

K9インテリジェントトラッキングPTZ

視野角:

360水平回転

起動:

3秒以内にクイックブート

最適な撮影距離:

r>5-10M

ワイヤ

電源:

r>内蔵バッテリ5000mあ

抵抗:

約6~8時間

充電ポート:

r>USB>

電源:

5V1A

本体サイズ:

約89*72.5*107mm/3.50*2.85*4.21インチ

単位重量:

r>0。35kg

詳細イメージ

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