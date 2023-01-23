『アプリ非対応スマートネットワークカメラPtzモバイルパワー360オブジェクト顔追跡家庭 携帯電話ホルダー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 07分に出品され04月09日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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（14-30日程度）
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商品説明
K9インテリジェントトラッキングPTZ:
360度回転三脚ライブスマートK9AIフォローアップスタンドパンチルトモニタースタンドカメラ、写真撮影に適したVlogライブビデオ録画パンチルト。
item:
r>パラメータ:
製品:
K9インテリジェントトラッキングPTZ
視野角:
360水平回転
起動:
3秒以内にクイックブート
最適な撮影距離:
r>5-10M
ワイヤ
電源:
r>内蔵バッテリ5000mあ
抵抗:
約6~8時間
充電ポート:
r>USB>
電源:
5V1A
本体サイズ:
約89*72.5*107mm/3.50*2.85*4.21インチ
単位重量:
r>0。35kg
詳細イメージ
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落札価格8274円
3 入札履歴
終了
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