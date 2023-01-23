『エリートスクリーン プロジェクタースクリーンオプション ヴィマックス2・マニュアル用12 拡張L字ブラケット ホワイト ZVMAXLB12【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 03時 52分に出品され03月11日 03時 52分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エリートスクリーン プロジェクタースクリーンオプション ヴィマックス2・マニュアル用12" 拡張L字ブラケット ホワイト ZVMAXLB12



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 33.65 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。