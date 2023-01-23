『TOOLS ツールス TLS FIN TWIN STABI HONEYCOMB FUTURE|ツイン+スタビフィンセット ブラック/イエロー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 19時 18分に出品され04月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOOLS ツールス TLS FIN TWIN STABI HONEYCOMB FUTURE|ツイン+スタビフィンセット ブラック/イエロー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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154 入札履歴
終了
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