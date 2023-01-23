『SWANS(スワンズ) サングラス OG-5 メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 20分に出品され03月31日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：偏光スモーク

フレームカラー：スモーククリア、レンズ：偏光スモーク

可視光線透過率：27% 晴天*うす曇り向き：偏光度97％以上

紫外線透過率：0.1%以下 UVカット率99.9%以上

サイズ 内寸 ：高さ4* 横幅13.5*、重さ：38g

付属品：布袋、取扱説明書

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