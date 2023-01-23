『ジョインテックス / 会議イス FSN-6L ダークグレー / ミーティングチェア / p520141【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 06分に出品され03月22日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベーシックデザインで安定感のあるミーティングチェア「ＦＳＮ−６」ＰＶＣレザー張り／ダークグレー。落ち着いた印象のメッキ脚チェアです。４脚までスタッキングできます。スタッキングチェア台車（２８７−８３３）には３０脚の積載が可能。



商品詳細：

座面までの高さ：４３５ｍｍ

座面寸法：Ｗ３９０×Ｄ４３０ｍｍ

カラー：ダークグレー

材質：背・座（張地／芯材）＝ＰＶＣレザー張／成型合板、クッション＝ウレタンフォーム、脚＝φ１３ｍｍハイテンションスチールパイプ（クロームメッキ）、脚端＝ポリプロピレン

機能：横連結、スタッキング（４