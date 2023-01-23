『ひむかの くろうま長期貯蔵（クロウマちょうき） 長期貯蔵むぎ焼酎 ２５度 ７２０ml ２ケース（１２本） 宮崎県高千穂町 神楽酒造【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 50分に出品され03月27日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品は、１２本まで１個口で発送。

国産二条大麦100%使用の本格麦焼酎「くろうま」を樽で３年以上の長期間熟成させた長期貯蔵酒。琥珀色の豊かな香りと深いまろやかな味わいをお楽しみください。