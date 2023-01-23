『ひむかの くろうま長期貯蔵（クロウマちょうき） 長期貯蔵むぎ焼酎 ２５度 ７２０ml ２ケース（１２本） 宮崎県高千穂町 神楽酒造【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 50分に出品され03月27日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
この商品は、１２本まで１個口で発送。
国産二条大麦100%使用の本格麦焼酎「くろうま」を樽で３年以上の長期間熟成させた長期貯蔵酒。琥珀色の豊かな香りと深いまろやかな味わいをお楽しみください。
黒島美人 芋焼酎 鹿児島 長島研醸 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
小鶴黄麹 芋焼酎 鹿児島 小正醸造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
さつま無双 黒ラベル 芋焼酎 鹿児島 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
小鶴 くろ 芋焼酎 鹿児島 小正醸造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
小鹿 黒 芋焼酎 小鹿酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
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薩摩富士 芋焼酎 鹿児島 濱田酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
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さつま小鶴 芋焼酎 小正醸造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
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さつま国分 芋焼酎 鹿児島 国分酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
鹿児島焼酎 小鹿 芋焼酎 小鹿酒造 25% 900ml 紙パック 12本セット
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西海の薫 芋焼酎 鹿児島 原口酒造 25% 1800ml 紙パック 6本セット
¥ 8270
白玉の露 芋焼酎 1800ｍｌ ６本セット
¥ 8268
本格米焼酎 肥後 時習館 25度 1800ml×6本 黄金比率ブレンド
¥ 8268
薩摩酒造 麦焼酎 琥珀の夢 25度 1.8L パック 1800ml×6本 ケース u-yu
¥ 8268
薩摩酒造 芋焼酎 黒白波 25度 1.8L パック 1800ml×6本 ケース u-yu
¥ 8268
薩摩酒造 芋焼酎 さつま 白波 25度 1.8L パック 1800ml×6本 ケース u-yu
¥ 8268
久米島の久米仙 泡盛 久米島の久米仙 30度 600ml×12本 u-yu
¥ 8268
久米島の久米仙 泡盛 久米島の久米仙 30度 600ml×6本 u-yu
¥ 8268
【送料無料・麦焼酎 飲み比べセット】 中々・佐藤 ＆ TVで話題！兼八を凌ぐ味わい！ 麦焼酎 1800ml×4本セット(北海道・沖縄は送料+990円)
¥ 8267
落札価格8273円
284 入札履歴
終了
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