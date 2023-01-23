『VENTURE TRUCKS (ベンチャー) ALL POLISHED LO スケボー トラック LOW ロートラック 正規輸入品 (5.0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 57分に出品され04月26日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VENTURE TRUCKS (ベンチャー) ALL POLISHED LO スケボー トラック LOW ロートラック 正規輸入品 (5.0
【商品説明】
・※2個1セットでの販売になります。
・初心者にはもちろん、上級者にもおすすめです。
・対応デッキ (メーカー推奨) 5.0 LO : 7.5 - 7.9 (インチ) / 5.2 LO : 7.9 - 8.1 (インチ)
・最もスタンダードなチームモデル (ロートラック)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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スピットファイア (SPITFIRE) F4 101 TABLETS 54mm スケートボード ウィール スケボー
¥ 8269
スピットファイア (SPITFIRE) F4 97 DURO CONICAL FULL 56mm スケートボード ウィール スケボー
¥ 8269
落札価格8273円
433 入札履歴
終了
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