『VENTURE TRUCKS (ベンチャー) ALL POLISHED LO スケボー トラック LOW ロートラック 正規輸入品 (5.0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 57分に出品され04月26日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VENTURE TRUCKS (ベンチャー) ALL POLISHED LO スケボー トラック LOW ロートラック 正規輸入品 (5.0



【商品説明】

・※2個1セットでの販売になります。

・初心者にはもちろん、上級者にもおすすめです。

・対応デッキ (メーカー推奨) 5.0 LO : 7.5 - 7.9 (インチ) / 5.2 LO : 7.9 - 8.1 (インチ)

・最もスタンダードなチームモデル (ロートラック)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。