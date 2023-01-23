『Choice GOLDEN WHEY ( ゴールデンホエイ ) ホエイプロテイン ココア味 2.2kg鮮度を保つ真空パックにリニューアル 有【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 06時 52分に出品され04月26日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Choice GOLDEN WHEY ( ゴールデンホエイ ) ホエイプロテイン ココア味 2.2kg鮮度を保つ真空パックにリニューアル 有
【商品説明】
・【ニュージーランド牧草牛の乳清を使用】ゴールデンホエイは、ニュージーランドの広大な自然の中で、牧草を食べストレスなく育った牛の乳清を100％使用しています。余分なものを一切入れず、天然の成分にこだわって作られました。
・【健康を心がけるすべての人へ】成分と品質にこだわった「ゴールデンホエイ」。肉体管理を行う本格アスリートやスポーツマンから、健康維持を心がけるすべての方におすすめのプロテインです。チョイスのプロテインは、飲みやすく続けやすいため初めての方や女性にもオススメです。
・【初めての方でも飲みやすいプロテイン】プロテイン独特の味や香りが苦手な方にはオススメのプロテインです。飲みやすいので毎日
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 27.10 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 2.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Choice GOLDEN WHEY ( ゴールデンホエイ ) ホエイプロテイン ココア味 2.2kg鮮度を保つ真空パックにリニューアル 有
¥ 8273
Choice GOLDEN WHEY ( ゴールデンホエイ ) ホエイプロテイン ココア味 2.2kg鮮度を保つ真空パックにリニューアル 有
¥ 8273
Choice GOLDEN WHEY ( ゴールデンホエイ ) ホエイプロテイン ココア味 2.2kg鮮度を保つ真空パックにリニューアル 有
¥ 8273
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Choice GOLDEN WHEY ( ゴールデンホエイ ) ホエイプロテイン 抹茶 2.2kg鮮度を保つ真空パックにリニューアル 有機抹
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¥ 8273
落札価格8273円
350 入札履歴
終了
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