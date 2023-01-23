『アカナ（ACANA） アダルトドッグレシピ 6ｋg 【国内正規品】 アカナドッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 19時 23分に出品され05月06日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鶏肉やカレイ等良質で消化しやすいタンパク質源を使用した成犬用フード



【保証成分】

粗たんぱく質：29％

脂肪分：17％

粗灰分：7％

粗繊維：5％

水分：12％

カルシウム：1.3％

リン：1.0％

オメガ-6：2.6％

オメガ-3：1％



【代謝エネルギー】3510kcal/kg



【サイズ】約1〜1.2cmの平型