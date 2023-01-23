『カトージ ベビーウォーカー NewYorkBaby ホワイト(New) 1個 (x 1) 7か月~ 28800【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 20時 43分に出品され03月29日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軽量・コンパクト持ち運びに便利なように、折り畳むこともでき、重量も2.9kgなため片手でも持ち運べます。便利なストップマット付き取り付けると歩行器が動きにくくなります。お食事時の食べこぼしの処理などにとても便利です。