『ワコール サルート 10G ブラジャー BTJ410 3/4カップワイヤー (P-upタイプ) Gカップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 04分に出品され03月26日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サルート[Salute] 3/4カップブラ
洗練されたシンプルラグジュアリーな新定番グループです。
リバーレースを贅沢に使いながら、シックで飽きのこないデザインに。
透明感のあるレースとストレッチレースの合わせ技で、シルエットも美しく。
日々をエレガントに彩ります。
[プッシュアップタイプ]
くっきりと深い谷間がつくれる、サルート定番プッシュアップタイプのセクシーブラ。
・バストボリュームを脇から中央に寄せ、きれいな谷間をつくるプッシュアップタイプ
・前中心にはクリスタルチャーム付き
・カップとフロントには繊細なリバーレースを使用
・バックにはストレッチリバーレースを使用
・アップリケにはラメ糸を使用
・アップリケはバラの花をイメージ
・カップのアップリケにはスワロフスキー・クリスタルを使用
・(Ｂ・Ｃ)８０サイズ、(Ｄ〜Ｇ)カップはパワーネットを使用
・(Ｂ・Ｃ)８０サイズ、(Ｄ〜Ｇ)カップは金属ワイヤー・幅広フラットワイヤーを使用
・(Ｂ・Ｃ)８０サイズ、(Ｄ〜Ｇ)カップは樹脂ボーンを使用
・パッド受け有り／パッドなし
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(取寄) マジック ボディファッション レディース ラグジュアリー プッシュ-アップ ブラ MAGIC Bodyfashion
¥ 8253
落札価格8273円
138 入札履歴
終了
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