『ワコール サルート 10G ブラジャー BTJ410 3/4カップワイヤー (P-upタイプ) Gカップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 04分に出品され03月26日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サルート[Salute] 3/4カップブラ



洗練されたシンプルラグジュアリーな新定番グループです。



リバーレースを贅沢に使いながら、シックで飽きのこないデザインに。



透明感のあるレースとストレッチレースの合わせ技で、シルエットも美しく。



日々をエレガントに彩ります。



[プッシュアップタイプ]



くっきりと深い谷間がつくれる、サルート定番プッシュアップタイプのセクシーブラ。



・バストボリュームを脇から中央に寄せ、きれいな谷間をつくるプッシュアップタイプ



・前中心にはクリスタルチャーム付き



・カップとフロントには繊細なリバーレースを使用



・バックにはストレッチリバーレースを使用



・アップリケにはラメ糸を使用



・アップリケはバラの花をイメージ



・カップのアップリケにはスワロフスキー・クリスタルを使用



・(Ｂ・Ｃ)８０サイズ、(Ｄ〜Ｇ)カップはパワーネットを使用



・(Ｂ・Ｃ)８０サイズ、(Ｄ〜Ｇ)カップは金属ワイヤー・幅広フラットワイヤーを使用



・(Ｂ・Ｃ)８０サイズ、(Ｄ〜Ｇ)カップは樹脂ボーンを使用



・パッド受け有り／パッドなし

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ ワコール

サルート

10G

ブラジャー

BTJ410

3/4カップワイヤー

(P-upタイプ)

Gカップ