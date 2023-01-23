『Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 150m 2.5号 34.4lb 4本編み ライムグリーン RLX150M2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 49分に出品され03月17日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 150m 2.5号 34.4lb 4本編み ライムグリーン RLX150M2
【商品説明】
・100%ダイニーマ採用
・カラー:ライムグリーン
・主な対応魚種:シーバス
・主な釣法:シーバス
・号数:2.5号 / 全長:150m / 強度:34.4lb / 編み:4本編み
・新開発特殊コーティング製法で糸がらみなどのトラブルを軽減。
・素材:PE
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 8.30 cm
奥行 : 10.80 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8273円
59 入札履歴
終了
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