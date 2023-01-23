『Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 150m 2.5号 34.4lb 4本編み ライムグリーン RLX150M2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 49分に出品され03月17日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 150m 2.5号 34.4lb 4本編み ライムグリーン RLX150M2



【商品説明】

・100%ダイニーマ採用

・カラー:ライムグリーン

・主な対応魚種:シーバス

・主な釣法:シーバス

・号数:2.5号 / 全長:150m / 強度:34.4lb / 編み:4本編み

・新開発特殊コーティング製法で糸がらみなどのトラブルを軽減。

・素材:PE



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。