『CASETiFY インパクトケース iPhone 13 Pro Max - Inside Parts - クリア ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 58分に出品され03月11日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASETiFY インパクトケース iPhone 13 Pro Max - Inside Parts - クリア ブラック



【商品説明】

・CASETiFYの革新的な素材「q?tech 2.0」を採用。最大2mの落下試験をクリアした耐衝撃性でスマホをしっかりと保護。

・iPhone 13 Pro Max 対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス充電に対応。

・原料の65%にリサイクル素材と植物由来の素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 18.30 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。