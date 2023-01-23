『CASETiFY インパクトケース iPhone 13 Pro Max - Inside Parts - クリア ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 58分に出品され03月11日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASETiFY インパクトケース iPhone 13 Pro Max - Inside Parts - クリア ブラック
【商品説明】
・CASETiFYの革新的な素材「q?tech 2.0」を採用。最大2mの落下試験をクリアした耐衝撃性でスマホをしっかりと保護。
・iPhone 13 Pro Max 対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス充電に対応。
・原料の65%にリサイクル素材と植物由来の素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 18.30 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8273円
253 入札履歴
終了
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