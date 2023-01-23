『ルクス 本牛革2wayショルダーバッグ tby1820n-00s レディース グレーベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 16分に出品され03月20日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ルクス 本牛革2wayショルダーバッグ tby1820n-00s レディース グレーベージュ



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長105cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ28cmxヨコ30cmxマチ11cm

・ポケットの数:5(外側0/内側5)

・持ち手の全長:48cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ ルクス

本牛革2wayショルダーバッグ

tby1820n-00s

レディース

グレーベージュ