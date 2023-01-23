『ルクス 本牛革2wayショルダーバッグ tby1820n-00s レディース グレーベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 16分に出品され03月20日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルクス 本牛革2wayショルダーバッグ tby1820n-00s レディース グレーベージュ
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長105cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ28cmxヨコ30cmxマチ11cm
・ポケットの数:5(外側0/内側5)
・持ち手の全長:48cm
・留め具の種類: ファスナー
・重量:800g
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8273円
73 入札履歴
終了
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