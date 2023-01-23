『新幹線変形ロボ シンカリオンBlu-ray BOX3(初回生産限定版)DXS シンカリオン E5はやぶさゴールドバージョン(後尾車両)付【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 02時 52分に出品され03月23日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,273円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）新幹線変形ロボ シンカリオンBlu-ray BOX3(初回生産限定版)DXS シンカリオン E5はやぶさゴールドバージョン(後尾車両)付

※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。

※中古品ですので使用に伴う細かな傷はありますことをご理解いただきますようお願いいたします。